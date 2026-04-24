Bahn: Schweizer Vierer im kleinen Final geschlagen

Beim Bahn-Weltcup in Malaysia hat es der Schweizer Vierer bis in den kleinen Final geschafft. Dort musste sich das Quartett um Jan Sommer, Mats Poot Luca Bühlmann Noah Bögli nach starkem Start allerdings Italien geschlagen geben. Ein guter Auftritt gelang auch Lorena Leu im Elimination Race der Frauen. Die junge Urnerin fuhr von Beginn an vorne mit und klassierte sich auf Schlussrang 8. Alex Vogel musste sich bei den Männern unter 23 Startern mit Rang 20 begnügen.