Russischer Sieger in Polen

Pawel Siwakow vom Team Ineos hat die 76. Polen-Rundfahrt gewonnen. Dem 22-jährigen Russen reichte auf der letzten Etappe über 153,3 km von Bukovina Resort nach Bukowina Tatrzanska ein Platz im Hauptfeld, um den führenden Niederländer Jonas Vingegaard noch abzufangen. Der Tagessieg ging nach einer Solofahrt an den Slowenen Matej Mohoric, der Schweizer Kilian Frankiny fuhr auf Rang 7. Die Polen-Rundfahrt war am Montag vom tödlichen Unfall des Belgiers Bjorg Lambrecht überschattet worden.

Seitz an der EM in den Top 10

Aline Seitz ist an der EM in Alkmaar im U23-Strassenrennen auf den 9. Platz gefahren. Die Schweizerin erreichte das Ziel nach 92 km in einer Spitzengruppe. Den Sieg sicherte sich die Italienerin Letizia Paternoster vor der Polin Marta Lach und der Niederländerin Lonneke Uneken.