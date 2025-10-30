 Zum Inhalt springen

News aus dem Radsport Sprint-Spezialist Bennett zu Q36.5

30.10.2025, 15:34

Legende: Neu für ein Schweizer Team unterwegs Sam Bennett imago images/Sirotti

Q36.5 verpflichtet Bennett

Der Ire Sam Bennett fährt in der kommenden Saison für Q36.5. Das teilte das Schweizer Team am Donnerstag mit. Der 35-jährige Sprinter gewann bislang zehn Etappen an den drei Grands Tours, die letzten zwei an der Vuelta 2022.

