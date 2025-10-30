Sport Mehr Sport Rad Inhalt News aus dem Radsport - Sprint-Spezialist Bennett zu Q36.5 30.10.2025, 15:34 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Neu für ein Schweizer Team unterwegs Sam Bennett imago images/Sirotti Q36.5 verpflichtet Bennett Der Ire Sam Bennett fährt in der kommenden Saison für Q36.5. Das teilte das Schweizer Team am Donnerstag mit. Der 35-jährige Sprinter gewann bislang zehn Etappen an den drei Grands Tours, die letzten zwei an der Vuelta 2022. sda/dab Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Sport Mehr Sport Rad