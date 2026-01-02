Legende: Hier war noch alles in Ordnung Wout van Aert. IMAGO / Belga

Radquer-Saison für van Aert zu Ende

Wout van Aert hat sich bei einem Sturz an einem Radquer-Rennen am Freitag eine «kleine Fraktur» am Knöchel zugezogen, wie sein Team Visma-Lease a bike mitteilte. Der Belgier muss sich einer Operation unterziehen. Van Aert war in Mol (BEL) bei Schneetreiben in einer Kurve zu Fall gekommen. Van Aert musste das Rennen aufgeben, sein ewiger Kontrahent Mathieu van der Poel gewann das Rennen. «Ich konzentriere mich jetzt auf meine Genesung und anschliessend auf die Vorbereitung meiner Strassensaison», wird van Aert in der Mitteilung des Teams zitiert.