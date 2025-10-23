Legende: Kein Zuckerschlecken Die Tour de France 2026 wartet aber dennoch mit einigen Leckerbissen auf. Keystone/AP/Daniel Cole

Strecke der Tour de France 2026 ist bekannt

Die Tour de France verspricht auch im Jahr 2026 jede Menge Spektakel. Bei der 113. Austragung stehen ab dem 4. Juli insgesamt 8 Bergetappen auf dem Programm. Sowohl auf der 19. als auch auf der 20. Etappe erfolgt die Zielankunft auf der legendären Alpe d'Huez – allerdings von zwei verschiedenen Seiten aus. Ebenfalls befahren werden Klassiker wie der Col du Tourmalet und der Col du Galibier, mit 2642 m Höhe das Dach der Tour. Der Start wird mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona ausgetragen. Bei den Frauen findet der «Grand Départ» am 1. August in Lausanne statt. Grosser Höhepunkt der fünften Ausgabe ist die erstmalige Bergankunft auf dem Mount Ventoux.