Legende: Hat eine neue Aufgabe Geraint Thomas. imago images/PsnewZ

Nach Rücktritt: Thomas rückt ins Management auf

Nach dem Ende seiner Karriere als Rennfahrer wird Geraint Thomas auch künftig für das britische Team Ineos Grenadiers tätig sein. Für den 39-Jährigen wurde der Posten des Renndirektors geschaffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Thomas wird in seiner neuen Management-Funktion unter anderem für die Rennstrategie, die Verpflichtung von Fahrern und die Weiterentwicklung des Teams zuständig sein. Der Waliser kann auf eine reichhaltige Erfahrung zurückgreifen. 2018 gewann er die Tour de France, ausserdem ist er zweifacher Olympiasieger.