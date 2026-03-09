Legende: Erster Träger des blauen Leadertrikots Filippo Ganna. Getty Images/Tim de Waele

Tirreno-Adriatico: Christen bei Gannas Sieg auf Rang 14

Der zweifache Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna aus Italien hat das erste Teilstück des Etappenrennens Tirreno-Adriatico gewonnen. Im Kampf gegen die Uhr über 11,5 km nahm der Einheimische allen Konkurrenten mindestens 22 Sekunden ab. Jan Christen, als 14. bester Schweizer, büsste 39 Sekunden ein. Am Ende der einwöchigen Rundfahrt wird sich der 32-jährige Ganna nicht auf den vorderen Plätzen wiederfinden. Dafür sind die kommenden Etappen des «Rennens zwischen den Meeren» zu anspruchsvoll. Als Favoriten gelten der Mexikaner Isaac Del Toro und der Slowene Primoz Roglic.

