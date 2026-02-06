Legende: Muss die UAE-Tour vorzeitig abbrechen Marlen Reusser. Getty Images/Tim de Waele

Reusser stürzt an der UAE-Tour

Für Marlen Reusser endete die UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorzeitig und unfreiwillig. Die Schweizer Zeitfahr-Weltmeisterin war kurz vor dem Ziel der zweiten Etappe in einen Massensturz verwickelt. Die 34-Jährige wurde anschliessend direkt ins Spital gebracht, wo keine Brüche festgestellt wurden. Aufgrund von Verletzungen am linken Knie und an der linken Hand, die genäht werden mussten, ist Reusser jedoch gezwungen, die Rundfahrt abzubrechen. Der Sieg auf dem zweiten Teilstück ging an die Niederländerin Lorena Wiebes.