Legende: Keine Tour de Romandie Féminin 2026 Die Fahrerinnen durchqueren erst wieder im nächsten Jahr die Weinterrassen wie hier zwischen Conthey und La Tzoumaz. Keystone/Cyril Zingaro

5. Tour de Romandie Féminin erst 2027

Die 5. Tour de Romandie Féminin findet nicht wie geplant im September, sondern erst im Sommer 2027 statt. Gründe seien die aussergewöhnliche Dichte an Grossveranstaltungen in der Westschweiz sowie fehlende Sponsoren. In den kommenden Monaten beanspruchen unter anderem die Eishockey-WM, der G7-Gipfel und der Grand Départ der Tour de France Femmes Ressourcen wie Sicherheitskräfte, Logistik und freiwillige Helfer. Die Verschiebung soll zudem das finanzielle Gleichgewicht der Stiftung hinter dem Frauen-Event sichern.