Schmid von Laurance doppelt bezwungen
Mauro Schmid ist an der Settimana Internazionale Coppi e Bartali wie schon am Vortag auf den 2. Etappenrang gesprintet – und hat sein Leadertrikot dennoch abgeben müssen. Tagessieger Axel Laurance (FRA/Ineos) zog dank Bonifikationssekunden in der Gesamtwertung am Schweizer Jayco-AlUla-Fahrer vorbei. Das zweitletzte Teilstück der fünftägigen Fernfahrt im Rahmen der Europe Tour führte über 160 km von Ponte di Piave nach Valdobbiadene in der Region Treviso.
Vingegaard baut Vorsprung aus
Jonas Vingegaard dominiert die Katalonien-Rundfahrt nach Belieben. Der Däne aus der Equipe Visma-Lease a Bike gewann auch die 6. Etappe mit einer Bergankunft in Queralt solo vor Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) und Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora-Hansgrohe). Im Gesamtklassement führt der zweifache Tour-de-France-Sieger nun 1:22 Minuten vor Martinez. Nicht mehr an den Start ging nach seinem Sturz am Vortag Tom Pidcock aus dem Schweizer Team Pinarello-Q36.5. Die Schlussetappe vom Sonntag in Barcelona führt siebenmal über den Montjuic. Der Hausberg Barcelonas steht im Juli auch bei der Tour de France auf dem Programm.