Legende: Holte sich den Sieg im Zeitfahren Das UAE Team Emirates. IMAGO / Belga

UAE gewinnt Mannschaftszeitfahren

Das Team UAE hat das Mannschaftszeitfahren von Paris-Nizza in Auxerre gewonnen. Dabei profitierte es während des gesamten 26,9 km langen Zeitfahrens von trockenem Terrain und siegte mit 15 Sekunden Vorsprung auf Jayco-AlUla und 20 Sekunden auf EF Education mit dem Schweizer Stefan Bissegger. Das Team Soudal-Quick Step von Remco Evenepoel fuhr mit 22 Sekunden Rückstand auf Platz 4, der Bora-Hansgrohe-Rennstall von Primoz Roglic kam mit 54 Sekunden Rückstand ins Ziel. Das von Fabian Cancellara geleitete Schweizer Profi-Team Tudor verlor 1:12 Minuten auf das Siegerteam.

Tirreno Adriatico: Philipsen siegt im Sprint

Jasper Philipsen hat die 2. Etappe des Tirreno-Adriatico gewonnen. Der 26-jährige Belgier setzte sich nach 198 Kilometern in Follonica im Sprint vor seinem Landsmann Tim Merlier und dem Franzosen Axel Zingle durch. Bester der 4 gestarteten Schweizer war Fabian Lienhard im 10. Rang. Juan Ayuso verteidigte seine Führung im Gesamtklassement. Der 21-jährige Katalane hatte am Montag das 10 Kilometer lange Zeitfahren in Lido di Camaiore gewonnen und führt weiterhin eine Sekunde vor dem Italiener Filippo Ganna.