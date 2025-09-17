Legende: Verzichtet auf die WM in Ruandas Hauptstadt Kigali Elena Hartmann. Imago/frontalvision.com

WM ohne Hartmann und Häberlin

Das Schweizer Rad-Team der Frauen muss für die Strassen-WM in Ruanda (Start ist am Sonntag) auf Elena Hartmann und Steffi Häberlin verzichten. Die dreifache Zeitfahrmeisterin Hartmann fehlt aus familiären Gründen. Für Häberlin kommen die Titelkämpfe nach ihrem Sturz beim World-Tour-Rennen in Plouay (FRA) von Ende August zu früh. Die 27-Jährige erlitt in der Bretagne eine Ellbogenverletzung, die einen operativen Eingriff zur Folge hatte. Somit umfasst die Auswahl von Nationaltrainer Edi Telser 5 Athletinnen: Marlen Reusser, Jasmin Liechti, Noemi Rüegg, Ginia Caluori und Elise Chabbey.