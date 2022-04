Legende: Noch nicht ganz fit Wout van Aert. imago images/Belga

Van Aert kehrt als Helfer zurück

Der belgische Meister und Olympiazweite Wout van Aert wird am Sonntag bei Paris-Roubaix in der Rolle eines Helfers an den Start gehen, wie sein Team Jumbo-Visma bekannt gab. Die Flandern-Rundfahrt hatte er wegen einer Corona-Infektion verpasst. Der Belgier habe «nach eingehenden Untersuchungen» nun grünes Licht erhalten, um am Klassiker teilzunehmen. «Wout geht es gesundheitlich sehr gut. Aber nach einer Woche Isolation ist er natürlich nicht in Topform», sagte Teammanager Merijn Zeeman. «Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ein Fahrer wie Wout immer noch eine Rolle spielen kann – zum Beispiel als Helfer von Christophe Laporte, Mike Teunissen oder Nathan Van Hooydonck». Van Aert, der im Februar das Het Nieuwsblad und im März das E3 Classic gewonnen hatte, hat seit Gent-Wevelgem Ende März kein Rennen mehr bestritten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Klassiker Paris-Roubaix können Sie am Sonntag ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.