Radquer: Van der Poel zum 8. Mal Weltmeister

Mathieu van der Poel hat Radsport-Geschichte geschrieben und sich zum Rekordweltmeister im Radquer gekrönt. Der Favorit aus den Niederlanden gewann in Hulst mit grossem Vorsprung vor seinem Landsmann Tibor Del Grosso sowie dem Belgier Thibau Nys. Damit sicherte er sich seinen 8. WM-Titel und liess den Belgier Erik De Vlaeminck (7) endgültig hinter sich. Bei den Frauen hatte Lucinda Brand die Oranje-Festspiele mit ihrem Sieg beim niederländischen Dreifach-Triumph vollendet.

Rad Strasse: Mauro Schmid fährt auf Rang 4

Mauro Schmid hat seinen Sieg aus dem Vorjahr beim Cadel Evans Great Ocean Road Race unweit von Melbourne nicht wiederholen können. Beim Rennen, das zur World Tour zählt, fuhr der Zürcher am Sonntag auf Rang 4. Bei der Sprintankunft setzte sich der Däne Tobias Andresen durch. Joel Suter, neben Schmid der zweite Schweizer am Start, musste die Fahrt über gut 182 km vorzeitig abbrechen.