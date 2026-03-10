Legende: Nutzte eine Schotterpassage zur Flucht Mathieu van der Poel. Getty Images/Tim de Waele

Tirreno-Adriatico: Van der Poel spielt Klassiker-Qualitäten aus

Mathieu van der Poel hat die schwere 2. Etappe beim Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Niederländer setzte sich nach 206 Kilometern von Camaiore nach San Gimignano im Sprint gegen den Mexikaner Isaac Del Toro und den Italiener Giulio Pellizzari durch. Zuvor hatte sich das Trio auf einer durchnässten Schotterpassage abgesetzt. Während van der Poel seinen zweiten Sieg in diesem Jahr nach dem Erfolg Ende Februar bei Omloop Het Nieuwsblad feierte, übernahm Del Toro drei Sekunden vor Pellizzari die Führung im Gesamtklassement. Bester Schweizer war erneut Jan Christen, der mit einem Rückstand von 57 Sekunden als 22. das Ziel erreichte.

Resultate