Legende: Triumphiert in Gelb Jonas Vingegaard. Imago/Photo News

Paris-Nizza: Vingegaard doppelt nach

Jonas Vingegaard hat beim Etappenrennen Paris-Nizza wie bereits am Mittwoch triumphiert. Auf dem über 200 km langen 5. Teilstück nach Colombier-le-Vieux machte der Däne des Teams Visma-Lease a Bike im coupierten Finale auf den letzten rund 30 km den Unterschied. Er gewann mit über 2 Minuten Vorsprung auf den Franzosen Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quickstep). Damit baute Vingegaard die Führung auf Verfolger Daniel Felipe Martinez (Red Bull-Bora-hansgrohe) in der Gesamtwertung auf 3:22 Minuten aus.

Resultate

Tirreno-Adriatico: van der Poel siegt im Sprint

Mathieu van der Poel hat am diesjährigen Tirreno-Adriatico seinen 2. Etappensieg bejubelt. Der Niederländer schaffte es auf der besonders auf den ersten rund 80 Kilometern bergigen Etappe im Gegensatz zu den meisten Sprintern mit dem Feld auf die Zielgerade und setzte sich dort im Sprint durch. Hinter van der Poel wurde Giulio Pellizzari Zweiter. Der Italiener übernahm dank der damit verbundenen 6 Bonussekunden die Führung im Gesamtklassement.

Resultate