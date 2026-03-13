Legende: Steht vor seinem 1. Triumph bei Paris-Nizza Jonas Vingegaard. Imago/Photo News

Paris-Nizza: Tejada holt den Tagessieg

Harold Tejada ist beim 6. Teilstück von Paris-Nizza ein Coup geglückt. Der 28-jährige Kolumbianer triumphierte nach einer Konter-Attacke rund 5 Kilometer vor dem Ziel. Am Ende betrug sein Vorsprung auf die 20-köpfige Verfolgergruppe mit den Gesamtklassement-Fahrern 6 Sekunden. Darin befand sich auch Jonas Vingegaard, der die einwöchige Tour 3:22 Minuten vor Daniel Martinez (COL) und 5:50 Minuten vor Georg Steinhauser (GER) weiterhin souverän anführt.

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Tirreno-Adriatico: Valgren reisst erfolgreich aus

Michael Valgren hat bei Tirreno-Adriatico die 5. Etappe gewonnen und eine lange Durststrecke beendet. Der 34-jährige Däne triumphierte am Freitag auf dem 184 km langen Teilstück nach Mombaroccio und feierte den ersten Erfolg seit viereinhalb Jahren. Valgren, 2018 Gewinner des Amstel Gold Race, war der letzte Fahrer einer Fluchtgruppe. Im Ziel hatte Valgren 11 Sekunden Vorsprung vor dem neuen Gesamtführenden Isaac del Toro (MEX) und Matteo Jorgenson (USA). Der vorherige Leader Giulio Pellizzari verlor 30 Sekunden auf den Tagessieger und liegt neu mit 23 Sekunden Rückstand auf Rang 2 im Gesamtklassement.

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