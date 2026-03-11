Legende: Solosieg bei misslichen Wetterbedingungen Jonas Vingegaard. imago images/Belga/David Pintens

Paris-Nizza: Vingegaard siegt, Ayuso gibt auf

Jonas Vingegaard hat bei der Fernfahrt Paris-Nizza die Gesamtführung übernommen. Der Däne (Visma-Lease a Bike) gewann die 4. Etappe über 195 km mit der Bergankunft in Uchon solo. Vingegaard griff auf dem 8 km langen Schlussanstieg einen Kilometer vor dem Ziel an und holte noch 41 Sekunden auf den zweitklassierten Kolumbianer Daniel Martinez (Red Bull-Bora-Hansgrohe) heraus. Nicht mehr dabei ist der Spanier Juan Ayuso (Lidl-Trek). Der bisherige Träger des Leadertrikots kam bei misslichen Wetterbedingungen zu Fall und musste das Rennen aufgeben.

Resultate

Tirreno-Adriatico: Andresen hat im Sprint die Nase vorne

Tobias Andresen hat die 3. Etappe des Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Däne aus dem Decathlon-Team setzte sich nach dem mit 221 km längsten Teilstück des italienischen Etappenrennens vor den beiden Belgiern Arnaud De Lie und Jasper Philipsen durch. Der Italiener Jonathan Milan hatte den Schlusssprint früh angezogen, büsste aber für seinen Effort und wurde nur Siebter. Gesamtleader bleibt der Mexikaner Isaac Del Toro (UAE Team Emirates).

Resultate