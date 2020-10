Alle Corona-Tests, die am Ruhetag bei der Vuelta gemacht wurden, fielen negativ aus. Wie die Organisatoren der Spanien-Rundfahrt mitteilten, wurden am Montag insgesamt 684 Tests vorgenommen. Sämtliche Fahrer und Teammitglieder, die sich in der Vuelta-Blase bewegen, waren bereits bei ihrer Ankunft in Spanien und kurz vor der 1. Etappe getestet worden.