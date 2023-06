Legende: Fühlt sich nicht ganz fit Remco Evenepoel. Keystone/EPA/LUCA ZENNARO

Evenepoel nicht an der Frankreich-Rundfahrt

Der belgische Strassenrad-Weltmeister Remco Evenepoel wird bei der Tour de France nicht an den Start gehen. Das bestätigte der Jungstar am Rande der Tour de Suisse. «Es gab Gespräche, aber sehr schnell wurde es ein Nein», sagte Evenepoel, der als Topfavorit in den Giro d'Italia gegangen war, dort aber wegen einer Corona-Infektion nach zwei Etappensiegen und als Träger des Rosa Trikots aufgeben musste. «Ich habe mich sechs Monate auf den Giro vorbereitet und war in Topform. Dann war ich zehn Tage vom Rad runter und es ist nicht einfach, sich für ein Rennen wie die Tour in Form zu bringen», so Evenepoel, der hinzufügte: «Wenn ich bei der Tour starte, will zu 150 Prozent in Form sein. Das war nicht möglich, also ist es ein logischer Entscheid.» Die TdF startet am 1. Juli.

02:04 Video Archiv: Evenepoel gewinnt das Giro-Zeitfahren Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.