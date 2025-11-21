Das bisher unter dem Namen Israel-Premier Tech bekannte WorldTour-Team gibt es in dieser Form nicht mehr.

Legende: Sahen sich zuletzt immer wieder mit Protesten konfrontiert Die Fahrer des Teams Israel-Premier Tech. imago images/Sirotti

Die Equipe Israel-Premier Tech tritt ab 2026 mit einer Schweizer Lizenz unter dem Namen NSN Cycling Team an. Das Unterhaltungsunternehmen NSN (Never Say Never) hat sich mit dem in Genf ansässigen Investment-Unternehmen Stoneweg zusammengeschlossen, um die Struktur des WorldTour- und Entwicklungs-Teams vor Beginn der Saison 2026 zu übernehmen. Die Basis werde das Team in Spanien haben, wie es in einer Medienmitteilung hiess.

Proteste gegen Israel-Premier Tech

Unter dem alten Namen hatte es wegen des Gaza-Kriegs in den letzten Monaten immer wieder pro-palästinensische Proteste gegen das Team gegeben. Insbesondere während der Spanien-Rundfahrt, als die Schlussetappe wegen Sicherheitsbedenken sogar abgebrochen werden musste.

Mit dem Ausstieg des bisherigen kanadisch-israelischen Teambesitzers Sylvan Adams beginnt für das Projekt eine neue Ära. Laut Medienberichten soll das Team vor der Verpflichtung von Biniam Girmay stehen. Der Topsprinter aus Eritrea hatte im Vorjahr als erster Afrikaner die Punktewertung der Tour de France gewonnen.