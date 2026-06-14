Die Zürcher Para-Radfahrerin Flurina Rigling hat an den kontinentalen Titelkämpfen aus Schweizer Sicht einen erfreulichen Schlusspunkt gesetzt.

Legende: Nach Silber die Goldene beigesteuert Flurina Rigling sparte sich das Beste an der EM in Italien zum Schluss auf. imago images (Olly Hassell SWpix/Archiv)

Die 17-köpfige Schweizer Delegation reist mit bemerkenswerten 12 Medaillen von den Paracycling-Europameisterschaften in Maniago/Montereale Valcellina (ITA) heim. Das Dutzend voll machte zum Abschluss am Sonntag Flurina Rigling.

Die 29-jährige Zürcherin holte im Strassenrennen der Kategorie WC2 (pedalend auf zwei Rädern) den Titel. Im Feld mit nur 4 Klassierten fuhr sie nach 8 Runden und gesamthaft 52,8 Kilometern 1:27 Minuten und mehr Vorsprung heraus. Am Freitag hatte die zweifache Paralympics-Medaillengewinnerin (Strasse und Bahn) die EM-Wettkämpfe im Zeitfahren mit Silber lanciert.

Eine starke Bilanz

Weitere Einzel-Podestplätze kamen nicht mehr dazu. Nebst Rigling waren das Handbike-Team mit Sandra Fuhrer, Fabian Recher, Micha Wäfler und Benjamin Früh sowie Celine van Till auf dem Dreirad für die Ausbeute von 8-mal Gold, 1-mal Silber und 3-mal Bronze verantwortlich.

Für Sandra Stöckli ging es nach langer Leidenszeit darum, auf der EM-Bühne den nächsten Schritt auf ihrem langen Weg zurück zu machen.