Das Velodrome in Roubaix erreichten Silvan Dillier und Peter Sagan gemeinsam. Der Slowake lauerte bis zur letzten Gelegenheit und zog am Schweizer vorbei. Für Sagan ist es der erste Sieg in der «Hölle des Nordens».

Der Weltmeister hatte erst 50 Kilometer vor dem Ziel zu einer 3-köpfigen Spitzengruppe um Dillier aufgeschlossen und machte anschliessend mächtig Dampf. Der Schweizer war schliesslich der einzige, welcher das Tempo von Sagan mitgehen konnte.

Platz 3 sicherte sich der Niederländer Niki Terpstra, der vor einer Woche die Flandern-Rundfahrt gewonnen hatte.

Dilliers Flucht über 200 Kilometer

Den grössten Erfolg seiner Karriere verdiente sich Dillier mit einer über 200 Kilometer langen Flucht. Zusammen mit 8 weiteren Fahrern hatte er sich bereits 40 Kilometer nach dem Start vom Rest des Feldes absetzen können. Zwischenzeitlich fuhr die 9 Mann starke Fluchtgruppe einen Vorsprung von bis zu 8 Minuten heraus.

Sagan ist Teufel und Engel in einer Person.

Die Leistung von Dillier ist nicht hoch genug einzuschätzen. Nach einem Fingerbruch hatte der 27-jährige Aargauer erst vor einer Woche sein Comeback gegeben. Ein Start bei der «Königin der Klassiker» war zuerst gar nicht geplant.

«Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden», sagte ein überwältigter Dillier im Ziel. Seine Flucht sei dank dem Aufschliessen von Sagan bis zum Ende erfolgreich gewesen, «aber im Sprint ist er dann halt schwierig zu schlagen», so Dillier, der seinen slowakischen Kontrahenten als «Teufel und Engel in einer Person» beschrieb.

Küng im Sturzpech

Keinen guten Tag zog Stefan Küng ein. Der Helfer von BMC-Leader Greg van Avermaet musste das Rennen nach einem Sturz noch vor dem ersten Pavé-Sektor aufgeben. Gemäss Informationen seines Teams zog sich der Ostschweizer eine Platzwunde am Kinn zu. Zur Sicherheit wurde der 24-Jährige für eine Röntgen-Untersuchung ins Spital gebracht.

Küng war nur einer von vielen Fahrern, die an diesem Tag durch einen Sturz aus dem Rennen gerissen wurden. Am schlimmsten erwischte es den erst 23-jährigen Belgier Michael Goolaerts, der in kritischem Zustand ins Spital von Lille geflogen werden musste.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Herzstillstand nach Sturz Grosse Sorge um Belgier Goolaerts

Resultate Das Schlussklassement

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.04.2018, 13:30 Uhr