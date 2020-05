Am Dienstag hat der Radsport-Weltverband UCI den überarbeiteten Kalender fürs Jahr 2020 veröffentlicht. Die WM in Aigle-Martigny findet wie geplant vom 20. - 27. September statt.

WM in der Schweiz bestätigt – Rad-Herbst ist vollgepackt

Die Corona-Krise hat auch den Kalender fürs Rad-Jahr 2020 auf den Kopf gestellt. Nun stehen die Daten für die Wettkämpfe in der 2. Saisonhälfte. Unter anderem wurde der Termin der Strassen-WM in der Schweiz bestätigt. Der Neustart der World-Tour-Saison, die seit Mitte März unterbrochen ist, soll am 1. August mit dem italienischen Halbklassiker Strade Bianche erfolgen.

Hier die wichtigsten Rennen in der Übersicht:

29. Aug. – 20. Sept.: Tour de France

20. – 27. Sept.: Weltmeisterschaften in Aigle-Martigny

3. – 25. Okt.: Giro d'Italia

20. Okt. – 8. Nov.: Vuelta a España

Legende: Die Rad-WM in Aigle-Martigny findet vom 20. - 27. September statt Stefan Küng. Keystone

Die Radprofis erwartet im Herbst folglich ein enorm dichtes Programm – falls es die Corona-Pandemie überhaupt zulässt. Die Entscheidung darüber, welcher Fahrer an welcher Rundfahrt und welchen Klassikern teilnehmen soll, dürfte für die Verantwortlichen so schwierig wie noch nie werden.

Kollisionen im Kalender

Unter anderem auch deshalb, weil es zur Überschneidung zweier grossen Rundfahrten kommt: dem Giro und der Vuelta. In den Zeitraum des Giros fallen ausserdem gleich 3 Klassiker: Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Flandern-Rundfahrt sowie Paris-Roubaix.

Die Monumente sind neu so terminiert:

8. Aug.: Mailand - San Remo

4. Okt.: Lüttich-Bastogne-Lüttich

14. Okt.: Flandern-Rundfahrt

25. Okt.: Paris - Roubaix

31. Okt.: Lombardei-Rundahrt

Neu ist, dass Paris - Roubaix am 25. Oktober erstmals auch ein Rennen für Frauen durchführt. Weiterhin ohne Frauen-Konkurrenz werden die beiden italienischen Klassiker durchgeführt.