Grosser Tag für einen Youngster: Giulio Pellizzari hat an der Vuelta seinen ersten Sieg als Profi gefeiert. Der 21-jährige Italiener setzte sich auf der 17. Etappe mit der Bergankunft auf dem Alto de El Morredero solo durch und bescherte seinem Team Red Bull-Bora-hansgrohe den ersten Tagessieg an der laufenden Spanien-Rundfahrt.

Im fast 9 km langen Schlussanstieg setzte sich Pellizzari rund 3,5 km vor dem Ziel ab, dahinter neutralisierten sich die Spitzenreiter im Gesamtklassement gegenseitig. Der Brite Tom Pidcock aus dem Schweizer Team Q36.5 machte als Tageszweiter einige Sekunden auf Gesamtleader Jonas Vingegaard gut. Der Däne überquerte die Ziellinie als Vierter, dahinter folgte mit Joao Almeida (POR) sein erster Verfolger im Gesamtklassement.

Legende: Begnadeter Kletterer Giulio Pellizzari bejubelt den grössten Erfolg seiner Karriere. Getty Images/Tim de Waele

Chance für Küng am Donnerstag

Nach erneuten Protesten pro-palästinensischer Demonstranten am Vortag verlief die Etappe am Mittwoch ohne Zwischenfälle. Am Donnerstag steht in Valladolid ein Zeitfahren über 27,2 km an. Dabei zählt der Schweizer Stefan Küng zu den Favoriten.

Grossaufgebot in Madrid Box aufklappen Box zuklappen Die Region Madrid rüstet sich angesichts der Proteste pro-palästinensischer Demonstranten für die letzten beiden Etappen der Spanien-Rundfahrt. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, soll eine «ausserordentliche» Verstärkung durch 1500 Sicherheitskräfte – darunter die Nationalpolizei und die nationale Gendarmerie – die Sicherheit gewährleisten. Die Rundfahrt endet am Sonntag in der spanischen Hauptstadt.

Resultate