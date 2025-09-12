Jasper Philipsen hat an der Vuelta seinen dritten Etappensieg gefeiert. Der Belgier setzte sich in der 19. Etappe nach 162 km von Rueda nach Guijuelo im Sprint des Feldes durch.

Der 27-jährige Philipsen, der bereits seinen sechsten Tagessieg bei der Spanien-Rundfahrt seit seiner Premiere im Jahr 2020 feierte, verwies den Dänen Mads Pedersen und Orluis Aular aus Venezuela auf die weiteren Plätze. Der Aargauer Fabio Christen spurtete als 7. bei seinem Grand-Tour-Debüt bereits zum vierten Mal unter die besten Zehn.

Legende: Etappensieg Nummer 3 Für Jasper Philipsen. Tim de Waele / Getty Images

Showdown am Samstag

Auf die Gesamtwertung hatte das vorwiegend flache Teilstück keine Auswirkungen. Jonas Vingegaard liegt weiterhin 40 Sekunden vor Joao Almeida und darf auf seinen ersten Vuelta-Sieg hoffen.

Die Entscheidung im Kampf um das Rote Trikot fällt am Samstag in der letzten Bergetappe – mit dem Ziel auf dem 2253 Meter hohen Bola del Mundo, dem Dach der diesjährigen Vuelta. Die dritte grosse Landesrundfahrt des Jahres nach dem Giro d'Italia und der Tour de France endet am Sonntag mit einer gut 100 km langen Triumphfahrt nach Madrid.

