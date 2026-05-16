Legende: Feierte bereits seinen 2. Etappensieg am diesjährigen Giro Jhonatan Narvaez. Imago/LaPresse

Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates) gewinnt die 8. Etappe des Giro d'Italia solo und feiert seinen 2. Tagessieg.

Der Ecuadorianer setzt sich mit 2 Fluchtgefährten schon früh vom Feld ab und lässt rund 10 km vor dem Ziel seinen letzten Konkurrenten stehen.

Leader der Italien-Rundfahrt bleibt Afonso Eulalio (POR) gut 3 Minuten vor Topfavorit Jonas Vingegaard (DEN).

Der Schweizer Fabio Christen muss nach einem Sturz auf die Schulter derweil das Handtuch werfen.

Das 8. Teilstück des Giro d'Italia über 156 Kilometer von Chieti nach Fermo schien mit seinen kurzen, aber giftigen Anstiegen wie geschaffen für Ausreisser und wurde auch zu deren Beute. Die entscheidende Fluchtgruppe bildete sich gut 70 Kilometer vor dem Ziel, als sich der Norweger Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) zusammen mit den beiden Emirates-Fahrern Jhonatan Narvaez und Mikkel Bjerg vom Feld absetzte.

Verschiedene Verfolgergruppen konnten das gut harmonierende Trio in der Folge nicht mehr einholen. So setzte Narvaez rund 10 Kilometer vor dem Ziel zur entscheidenden Attacke an und liess Leknessund im zweitletzten Anstieg stehen. Der Ecuadorianer feierte am Ende 32 Sekunden vor dem Norweger seinen 4. Tagessieg an der Italien-Rundfahrt und den 2. in diesem Jahr nach dem Triumph auf der 4. Etappe.

Dahinter kam es im Feld nur zu kleineren Angriffen. Jonas Vingegaard, der am Freitag die erste echte Bergetappe für sich entschieden hatte, schien im Schlussaufstieg erneut am stärksten. Dem portugiesischen Leader Afonso Eulalio nahm der Däne allerdings nur 2 Sekunden ab. Damit liegt der zweifache Tour-de-France-Sieger noch 3:15 Minuten hinter der Maglia Rosa auf Gesamtrang 2.

Fabio Christen zur Aufgabe gezwungen

Einen bitteren Nachmittag erlebte Fabio Christen. Der Aargauer in Diensten des Schweizer Teams Q36.5 stürzte schon früh im Rennen auf die Schulter und musste die Rundfahrt in der Folge aufgeben. Bester Schweizer des Tages war Fabios Bruder Jan Christen, der in einer Verfolgergruppe auf Rang 12 über die Ziellinie fuhr.

So geht's weiter

Am Sonntag dürfte Vingegaard seine Jagd auf Eulalio fortsetzen. Die Fahrer haben von Cervia bis zur Bergankunft in Corno alle Scale 184 Kilometer zu absolvieren. Dabei geht es auf den letzten 30 Kilometern fast ausschliesslich bergauf.

Giro d'Italia