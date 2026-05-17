Favorit Jonas Vingegaard gewinnt die 9. Etappe des Giro d'Italia solo.

Der Däne entledigt sich seines letzten Konkurrenten bei der Bergankunft auf dem Schlusskilometer.

Im Gesamtklassement liegt Vingegaard noch 2:24 Minuten hinter Leader Afonso Eulalio (POR).

Es war nicht die ganz feine Art, wie Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) sich am Sonntag seinen 2. Triumph an der diesjährigen Italien-Rundfahrt sicherte. Als der Österreicher Felix Gall (Decathlon CMS CGM), Dritter im Gesamtklassement, knapp 3 Kilometer vor der Bergankunft in Corno alle Scale angriff, hängte sich Vingegaard an dessen Hinterrad.

Kurz darauf überholte das Duo mit dem Einheimischen Giulio Ciccone (Lidl-Trek) den letzten Ausreisser. Doch Favorit Vingegaard hielt sich vornehmlich zurück und überliess Gall die ganze Führungsarbeit. Kurz nach der «Flamme rouge» griff der Gesamt-Zweite dann an und liess den entkräfteten Gall mühelos stehen. Im Ziel nach 184 Kilometern lag Vingegaard am Ende 12 Sekunden vor dem Österreicher.

Vingegaard nähert sich an

Der bisherige Leader Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) hielt solide mit und verlor als Etappen-Fünfter 41 Sekunden auf Vingegaard. In der Gesamtwertung liegt der Mann in der Maglia Rosa nun nach dem letzten Teilstück der ersten Woche des Giro 2:24 Minuten vor seinem ersten Verfolger.

Vingegaard konnte damit weiter Boden gut machen. Der Däne will bei der Italien-Rundfahrt nach der Tour de France und der Vuelta auch die dritte grosse Landesrundfahrt gewinnen. Dieses Kunststück gelang erst sieben Fahrern.

So geht's weiter

Die erste Giro-Woche ist damit beschlossen. Nach einem Ruhetag geht es am Dienstag weiter. Von Viareggio nach Massa steht ein flaches Zeitfahren an. Die 42 Kilometer gehen fast nur geradeaus, unterbrochen von zwei U-Turns.

Giro d'Italia