Mit dem fünften Sieg bei der Lombardei-Rundfahrt festigt Tadej Pogacar seinen Platz unter den grössten Radfahrern der Geschichte.

Tadej Pogacar ist erst 27 Jahre alt – doch seinen Platz unter den grössten Radfahrern der Geschichte hat er schon sicher. «Ob ich mich einzigartig finde? Ich denke, jeder Mensch sollte sich für einzigartig halten», sagte der Slowene nach seinem wieder einmal überlegenen Triumph bei der Lombardei-Rundfahrt am Samstag in Bergamo.

Einzigartig war jedenfalls, was Pogacar beim «Klassiker der fallenden Blätter» gelang: In der bis 1892 zurückreichenden Geschichte der 5 Radsport-Monumente (Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Lombardei-Rundfahrt) war es vor ihm noch keinem Fahrer gelungen, ein Rennen 5 Mal in Serie zu gewinnen.

In der Lombardei ist gegen Pogacar kein Kraut gewachsen

5 Mal hatte zuvor nur der legendäre Fausto Coppi «Il Lombardia» gewonnen – der «Campionissimo» verpasste nach 4 Siegen von 1946 bis 1949 aber den 5. Triumph und holte ihn erst 1954 nach, gut 5 Jahre vor seinem frühen Tod mit nur 40 Jahren.

«Dieses Rennen liegt mir», sagte Pogacar nach seinem Rekorderfolg lapidar. Wie 2023 (52 Sekunden Vorsprung auf Andrea Bagioli) und 2024 (3:16 Minuten vor Remco Evenepoel) gewann er auch diesmal nach einem langen Solo, diesmal mit 1:48 Minuten Vorsprung auf Evenepoel. «Pogacar ist legendär, er schlägt Coppi», titelte die Gazzetta dello Sport: «Er fliegt wie ein spitzer Pfeil ins Ziel.»

Jedoch: Welches Rennen liegt ihm denn nicht? 20 Siege hat der Ausnahmefahrer 2025 geholt, von Februar bis Oktober, von Klassikern bis Rundfahrten, der 4. Tour-Sieg war ebenso dabei wie 3 Monumente (Flandern, Lüttich, Lombardei). «Jedes Jahr seit 7 Jahren sage ich, dass es meine beste Saison war», meinte Pogacar am Samstag: «Und heute kann ich es ebenfalls sagen.»

Noch sieglos in Sanremo und Roubaix

Der Erfolg in Bergamo war der 10. Monument-Sieg in Pogacars Karriere. Damit übertraf er Coppi, der bei 9 steht, und liegt hinter den grossen Belgiern Eddy Merckx (19) und Roger De Vlaeminck (11) auf Platz 3. Nur 3 Fahrer – Merckx, De Vlaeminck und ihr Landsmann Rik Van Looy – haben in ihrer Karriere alle 5 Monumente gewonnen, der «Kannibale» Merckx sogar alle mindestens 2 Mal.

Niemand hat allerdings bislang den «Grand Slam» in einem Jahr geschafft. Pogacar war 2025 sehr nah dran, stand bei allen 5 Rennen auf dem Podest. Neben den 3 Siegen wurde er in Sanremo 3. hinter seinem «Frühjahrs-Rivalen» Mathieu van der Poel (NED) und Filippo Ganna (ITA) und bei seinem Roubaix-Debüt 2. hinter van der Poel. Diese beiden Rennen gehören neben Vuelta- und Olympia-Sieg zu den wenigen Lücken in Pogacars Erfolgssammlung. Zumindest: noch.