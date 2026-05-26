Jonas Vingegaard (DEN) gewinnt die 16. Etappe am Giro d'Italia von Bellinzona nach Cari.

Dank seines Angriffs im Tessin rund 6,5 km vor Schluss behält der Däne die Maglia Rosa.

Die Verfolgergruppe kommt über eine Minute nach Vingegaard ins Ziel.

Einmal mehr zog er allen davon: Jonas Vingegaard behält am Giro d'Italia die Maglia Rosa dank eines überlegenen Siegs in der 16. Etappe. Für den Dänen war es bereits der 4. Streich – bei ebenso vielen Bergankünften – bei seiner Premieren-Teilnahme an der prestigeträchtigen Landesrundfahrt. Sein Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung beträgt nun über 4 Minuten.

Beim in Bellinzona gestarteten Abstecher im Tessin mit Ziel in Cari zündete Vingegaard rund 6,5 Kilometer – kurz vor der Hälfte des fast 12 Kilometer langen Schlussanstiegs – vor dem Ziel den Turbo. Damit liess er die Konkurrenz stehen, nur Felix Gall (AUT) konnte dem Gesamtleader kurz folgen. Während Vingegaard seinen Vorsprung immer mehr ausbaute, wurde aus dem Verfolger-Sextett ein Trio aus Gall, Thymen Arensman (NED) und Jai Hindley (AUS).

Gall neu erster Verfolger – Ciccone unzufrieden

Der Österreicher war es dann auch, der im Sprint nach dem langen Schlussaufstieg die besten Beine hatte und sich vor Hindley den 2. Platz sicherte. Damit ist Gall vor Arensman der neue, erste Verfolger von Vingegaard in der Gesamtwertung.

Giulio Ciccone schien mit dem Verlauf des Rennens unzufrieden zu sein, was eine Szene zeigte. Der Fahrer des Teams Lidl-Trek schmiss eine eben erst erhaltene Trinkflasche wütend wieder weg.

So geht es weiter

Die 17. Etappe am Mittwoch führt die Radprofis durch das Alpenvorland. Der Start erfolgt in Cassano d'Adda – 202 Kilometer später und am Ende einer kurzen Steigung befindet sich das Ziel in Andalo. Das Profil ist weniger anspruchsvoll.

Giro d'Italia