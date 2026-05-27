Michael Valgren gewinnt die 17. Etappe des Giro d'Italia aus einer Fluchtgruppe heraus dank einem Angriff kurz vor dem Ziel.

Auch Jan Christen tritt als Ausreisser in Erscheinung, kann aber nicht um den Tagessieg mitkämpfen.

Jonas Vingegaard verteidigt die «Maglia Rosa» über 5 Minuten hinter dem Tagessieger problemlos.

Bei der «Flamme Rouge» einen Kilometer vor dem Ziel setzte Michael Valgren zur entscheidenden Attacke an. Der Däne liess seine letzten 5 Fluchtkonkurrenten mit einem überraschenden Angriff stehen. Diese schauten sich nur gegenseitig an und waren zu keiner Reaktion fähig.

So fuhr der 34-Jährige wenig später mit 3 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie und feierte seinen ersten Etappensieg an einer Grand Tour. Zweiter wurde Andreas Leknessund, der sich auf dem letzten Kilometer ebenfalls noch absetzen konnte. Rang 3 ging im Dreiersprint an den Einheimischen Damiano Caruso, der sich damit im Gesamtklassement auf Platz 9 verbessern konnte.

Christen mit erfolgloser Flucht

Zuvor war die Etappe lange von vielen Ausreissern geprägt worden, die sich immer wieder in verschiedenen Gruppen weit vor dem Feld befunden hatten. In einer solchen Fluchtgruppe fand auch Jan Christen Unterschlupf. Der Aargauer musste allerdings knapp 30 Kilometer vor dem Ziel abreissen lassen.

Narvaez fängt Sprinter Magnier ab

Mit Jhonatan Narvaez sorgte ein weiterer Ausreisser für Aufsehen. Der Ecuadorianer, der bei der Italien-Rundfahrt in diesem Jahr schon 3 Etappen gewonnen hatte, sicherte sich dank 12 Punkten beim Zwischensprint die Führung in der Punktewertung. Paul Magnier (FRA) musste die «Maglia Ciclamino» damit an den Ecuadorianer abgeben und liegt neu 10 Punkte zurück.

Im Kampf um das Gesamtklassement erlebten die Top-Fahrer derweil einen entspannten Tag. Das Feld erreichte das Ziel nach den 202 für Ausreisser prädestinierten Kilometern von Cassano d'Adda nach Andalo mit über 5 Minuten Rückstand auf die Spitze. So führt Topfavorit Jonas Vingegaard weiterhin 4:03 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall. Thymen Arensmann folgt 24 Sekunden dahinter auf Rang 3.

So geht's weiter

Am Donnerstag dürfte es für die Gesamtklassementsfahrer vor dem grossen Finale nochmals zu einer ruhigen Etappe kommen. Von Fai della Paganella bis Pieve di Soglio stehen 171 mehrheitlich flache Kilometer an. Dabei sind ein Bergpreis der 3. und einer der 4. Kategorie zu überwinden. Im SRF-Livestream können Sie das 18. Teilstück wie üblich ab 15:00 Uhr verfolgen.

Giro d'Italia