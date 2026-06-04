Giro d'Italia Women

Elisa Balsamo jubelt am Giro auf der 6. Etappe bereits zum 4. Mal. Marlen Reusser hat mit einer Windkante zu kämpfen.

Legende: Liess der Konkurrenz im Sprint keine Chance Elisa Balsamo. Imago/LaPresse

Im Massensprint auf dem 6. Teilstück des Giro d'Italia stellte Elisa Balsamo eindrücklich unter Beweis, dass sie auf der Zielgeraden momentan kaum zu schlagen ist. Die Italienerin setzte sich nach 160 fast ausschliesslich flachen Kilometern von Ala nach Brescello deutlich vor der Kanadierin Maggie Coles-Lyster und der Australierin Georgia Baker durch.

Damit bejubelte die Lokalmatadorin bereits ihren 4. Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt. Einzig beim Zeitfahren und auf der Königsetappe musste die 28-Jährige den Gesamtklassementsfavoritinnen den Vortritt lassen. Diese verbrachten einen mehrheitlich ruhigen Tag – allerdings nur mehrheitlich.

Windkante sorgt für Chaos

In der Po-Ebene kam es gut 50 Kilometer vor dem Ziel nämlich plötzlich zu starken Wind-Böen. Diese sorgten für einige sehr wilde Minuten im Feld, das sich in mehrere Gruppen aufteilte. Marlen Reusser wurde dabei auf dem falschen Fuss erwischt und verlor den Anschluss an das Hauptfeld zwischenzeitlich. Mit der Hilfe ihrer Teamkolleginnen und dank einem Sonder-Effort konnte sie einige Kilometer später aber wieder aufschliessen.

So blieb im Gesamtklassement alles beim Alten. Die Schweizerin befindet sich mit einem Rückstand von 2:03 Minuten weiter auf Rang 5. An der Spitze führt die Niederländerin Anna van der Breggen nach wie vor 60 Sekunden vor Landsfrau Demi Vollering und 1:24 Minuten vor der Deutschen Antonia Niedermaier.

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