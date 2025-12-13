Die Radsportfans können sich 2026 auf Tadej Pogacars Teilnahme an den beiden Schweizer Rundfahrten freuen.

Legende: Bestreitet 2026 beide Schweizer Rundfahrten Tadej Pogacar. Imago Images/Sirotti

Tadej Pogacar hat am Samstag sein Programm für das kommende Jahr bekanntgegeben. Dieses umfasst aus Schweizer Sicht erfreulicherweise auch Teilnahmen an der Tour de Romandie (28.4. - 3.5.) und Tour de Suisse (17.6. - 21.6.).

«Ich werde die Strade Bianche, Mailand-Sanremo, die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Tour de Romandie, die Tour de Suisse und die Tour de France fahren. Und dann sehen wir weiter, das ist schon ziemlich viel», erklärte der slowenische Überfahrer vor der Presse in Benidorm.

Vorbereitung auf Tour de France

Seine Präsenz bei den beiden Schweizer Rundfahrten wird Pogacar ermöglichen, sich optimal auf die Tour de France (4.7. - 26.7.) vorzubereiten, bei der er seinen fünften Sieg anstrebt. Zuvor hegt er den Ehrgeiz, erstmals Mailand–Sanremo und Paris–Roubaix zu gewinnen.

Die Organisatoren der Tour de Romandie und der Tour de Suisse können sich über die Entscheidung des amtierenden Doppelweltmeisters nur freuen. Mit ihm am Start wird ihre Veranstaltung zusätzliche Begeisterung erfahren.