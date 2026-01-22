Die Frühform des Zürchers lässt aufhorchen. Bei der Tour Down Under fährt er in der 2. Etappe auf den 3. Platz.

Legende: Schnappt sich den Platz auf dem Podest Mauro Schmid (r.). EPA/MATT TURNER

Mauro Schmid hat an der Tour Down Under seine gute Form in der noch jungen Radsaison bestätigt. Nach Rang 6 im Prolog fuhr der Zürcher in der zweiten Etappe als Dritter aufs Podest.

Den Tagessieg in der ersten Bergetappe der zur World Tour gehörenden sechstägigen Rundfahrt sicherte sich der Einheimische Jay Vine. Der Gesamtsieger von 2023 aus dem Team UAE Emirates setzte sich nach 148 km zeitgleich vor seinem ecuadorianischen Teamkollegen und Vorjahressieger Jhonatan Narvaez durch und übernahm auch die Führung im Gesamtklassement.

Im Sprint aufs Podest

Schmid entschied mit 58 Sekunden Rückstand den Sprint der ersten Verfolgergruppe für sich und liegt im Gesamtklassement mit 1:05 Minuten Rückstand auf Platz 3. Joel Suter, der zweite Schweizer Starter, gehörte am Donnerstag einer Ausreissergruppe an, erreichte das Ziel aber mit über zwölf Minuten Rückstand.