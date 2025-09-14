Sieg, aber keine Triumphfahrt für Jonas Vingegaard: Die Schlussetappe der 80. Vuelta wird nach propalästinensischen Protesten abgebrochen.

Legende: Kein Durchkommen Demonstranten sorgen für eine Blockade auf der letzten Vuelta-Etappe. Keystone/AP Photo/Andrea Comas

Pro-palästinensische Demonstranten, die sich zu Tausenden zur 21. und letzten Etappe der Spanien-Rundfahrt versammelt hatten, drangen an mehreren Stellen im Stadtzentrum von Madrid auf die Rennstrecke vor – noch bevor das Peloton die Orte passierte. Infolge der Zwischenfälle stiegen die Fahrer rund 56 km vor dem Ziel vom Velo, um sich ein Bild der Lage zu machen. Anschliessend setzten sie das Rennen zunächst langsam fort, eskortiert von den Autos der Rennleitung, bevor es zu einem erneuten Halt und wenig später zum Rennabbruch kam.

Vingegaard bleibt Triumphfahrt verwehrt

Statt einer Triumphfahrt erlebte Jonas Vingegaard in der spanischen Hauptstadt ein abruptes Finale. Der Däne sicherte sich dennoch nach seinen Triumphen an der Tour de France 2022 und 2023 den 3. Gesamtsieg bei einer dreiwöchigen Rundfahrt.

Vingegaard setzte sich in der Gesamtwertung mit 1:16 Minuten Vorsprung vor dem portugiesischen Tour-de-Suisse-Sieger João Almeida durch. Das Podest komplettierte mit gut drei Minuten Rückstand der britische Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock vom Schweizer Team Q36.5.

Seit dem Eintreffen der Vuelta auf spanischem Boden war die Rundfahrt fast täglich Schauplatz pro-palästinensischer Proteste, insbesondere gegen das Team Israel-Premier Tech. Diese Demonstrationen führten zu erheblichen Störungen, so mussten reihenweise Etappen verkürzt werden. 7 der letzten 11 Etappen wurden zumindest verkürzt oder gar unterbrochen.