Die Rad- und Paracycling-WM in Zürich hat mit einem starken Schweizer Auftritt begonnen, der aber nicht mit einer Medaille belohnt wurde.

In der Handbike-Staffel belegten Fabian Recher, Micha Wäfler und Yves Schmied den 5. Rang. Bronze verpassten sie nur um 7 Sekunden.

Gold holte das französische Trio vor Italien und Spanien.

Jeder der drei Athleten musste den flachen Kurs durch das Zürcher Seefeld-Quartier dreimal absolvieren. Die Schweiz setzte ihren stärksten Athleten Fabian Recher als Startfahrer ein. Der Berner holte jeweils einen Vorsprung auf die Konkurrenz heraus. Micha Wäfler konnte diesen halten.

00:22 Video Fabian Rechers Blitzsstart Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Dasselbe gelang Yves Schmied, dem Schweizer mit der stärksten Beeinträchtigung, erwartungsgemäss nicht. Dennoch verpasste das Gastgeber-Team eine Medaille letztlich nur um 7 Sekunden.

«Wir sind über uns hinausgewachsen. Wir hätten nie erwartet, so lange um die Medaillen mitfahren zu können», so Recher nach dem Rennen. Wäfler sekundierte: «Das beflügelte uns richtig, und dies vor all den Zuschauern.» Schmied fehlten angesichts der Atmosphäre nach eigenem Bekunden beinahe die Worte: «Unglaublich!», meinte der Romand.

06:39 Video Schweizer Handbike-Trio nach WM-Rang 5 hoch zufrieden Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 39 Sekunden.

Gold an Frankreich

Gewonnen wurde das Rennen von den favorisierten Franzosen in der Besetzung Florian Jouanny, Johan Quaile und Joseph Fritsch. Silber mit 7 Sekunden Rückstand sicherte sich Italien. Bronze ging an Spanien, obwohl David Mouriz Dopico nach einem Fahrfehler beinahe stürzte.

00:15 Video Beinahe-Crash des Spaniers Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

Das Rennen war als Mixed-Staffel angelegt, dennoch setzten 5 der 8 Teams auf eine reine Männerbesetzung. Bestklassierte Frau wurde letztlich Annika Zeyen-Giles im deutschen Team auf Platz 4.

Insgesamt werden an der Rad- und Paracycling-WM 66 Medaillensätze vergeben, 53 davon im Paracycling.