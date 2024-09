Im U23-Zeitfahren hat Jan Christen am Montag in Zürich Bronze geholt. Im Strassenrennen will er den WM-Titel.

1996 in Lugano wurde an einer WM erstmals ein U23-Strassenrennen ausgetragen. Seither hat die Schweiz in dieser Sparte einen kompletten Medaillensatz geholt. 2002 gewann der heutige SRF-Rad-Experte David Loosli Bronze, 2019 sicherte sich Stefan Bissegger Silber. Die einzige Goldmedaille ging 2018 an Marc Hirschi.

In Zürich soll nun – wenn es nach Jan Christen geht – die zweite U23-Goldmedaille auf der Strasse folgen. Die grosse Schweizer Radhoffnung aus dem aargauischen Gippingen ist einer der Topfavoriten auf den Titel. Die Bronzemedaille im U23-Zeitfahren vom Montag hat beim 20-Jährigen Lust auf mehr gemacht, wie er sagt: «Silber oder Bronze im Strassenrennen wäre zwar auch schön. Aber ich bin am Start für Gold.»

Christen ist der klare Teamleader bei den Schweizern. Die Taktik wird ganz auf ihn ausgerichtet – einer seiner Helfer wird der zwei Jahre ältere Bruder Fabio Christen sein. Zur 173 km langen Strecke mit Start in Uster und Ziel auf dem Sechseläutenplatz in Zürich sagt der jüngere Christen: «Der Stadtbereich mit den vielen Kurven und dem steilen Anstieg sollte mir liegen.» Diese Passagen sind Teil einer 27 km langen Schlaufe, die am Ende insgesamt viermal befahren wird.

UAE Emirates sagt «nein»: kein Start bei der Elite

Christen ist trotz seiner erst 20 Jahre ein bereits reich dekorierter Fahrer. Die erfolgreichen Junioren-Jahre bescherten ihm als Weltmeister im Radquer, Europameister auf der Strasse, WM-Zweiten im Mountainbike und Schweizer Meister in den Disziplinen Bahn, Radquer, Mountainbike und Zeitfahren schon viele Titel und Medaillen.

Keine Medaillen für Juniorinnen und Junioren Box aufklappen Box zuklappen Am Donnerstag bestritten in Zürich die Juniorinnen und Junioren ihr Strassenrennen. Bei den Frauen fuhr Lara Liehner als beste Schweizerin auf den 9. Rang. Bei den Junioren war Nicolas Halter auf Platz 17 der beste Fahrer von Swiss Cycling.

Seit Sommer 2023 fährt Christen zudem für das Team UAE Emirates mit Superstar Tadej Pogacar und Landsmann Hirschi. Eben dieses Team verwehrte Christen indes an der Heim-WM einen Wunsch. Der Aargauer wäre in Zürich nämlich gerne im Eliterennen statt in der U23-Kategorie mitgefahren. UEA Emirates legte indes sein Veto ein. Weil andere Teammitglieder im U23-Alter ebenfalls nicht bei den «Grossen» mitfahren dürfen, wollte man dieses Privileg auch Christen nicht gewähren.