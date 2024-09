Die Organisatoren der Rad-WM in Zürich halten auf Wunsch der Familie Muriel Furrers am Rennprogramm fest.

Legende: Noch keine Entwarnung Muriel Furrer befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. imago images/frontalvision.com

Die Rad- und Para-Cycling-Weltmeisterschaften in Zürich werden vorerst normal fortgesetzt. Dies gaben die UCI, Swiss Cycling und das Organisationskomitee am Freitagmorgen in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt.

Die Weiterführung erfolge «nach Absprache mit und im Sinne der Familie» von Muriel Furrer. Der Gesundheitszustand der am Donnerstag schwer gestürzten Schweizer Nachwuchsfahrerin sei «unverändert sehr kritisch». Man sei weiterhin äusserst besorgt. Auch zum Unfallhergang gab es keine Neuigkeiten, Abklärungen seien nach wie vor im Gange.

Die 18-jährige Zürcherin war am Donnerstag im Juniorinnen-Rennen gestürzt und hatte dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Der Sturz war in einem Waldstück auf der Runde auf der Nordseite des Zürichsees passiert, die in allen Strassenrennen gefahren wird.

Am Freitag stehen diverse Paracycling-Rennen an. Am Nachmittag findet das U23-Strassenrennen der Männer statt.