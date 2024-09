Legende: Kommt in der Mixed-Staffel zum Zug Johan Jacobs. Keystone/Gian Ehrenzeller

Swiss Cycling priorisiert Strassenrennen

Aufgrund der hohen Belastung der Vuelta-Teilnehmer und der Absenz Marlen Reussers stellt Swiss Cycling das Männertrio für das Mixed Team Relay an der WM in Zürich vom Mittwoch neu auf: Antreten werden Stefan Bissegger, Silvan Dillier und Johan Jacobs. Stefan Küng und Mauro Schmid werden auch auf Wunsch der beiden Athleten und im Hinblick auf das WM-Strassenrennen geschont. Bei den Frauen wird die Schweiz wie vorgesehen von Elise Chabbey, Elena Hartmann und Noemi Rüegg vertreten.

01:14 Video Die Mixed-Staffel ist an der Rad-WM eine Schweizer Domäne Aus Sport-Clip vom 19.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

UCI überdenkt Weltmeistertrikot

Kurz vor Beginn der Strassen-WM in Zürich lanciert der Radsport-Weltverband UCI einen Wettbewerb, in dem er die Öffentlichkeit dazu auffordert, das «Regenbogentrikot der Zukunft» zu designen. Einziges Kriterium: Die Regenbogenfarben müssen dem Weltmeistertrikot in ihrer korrekten Reihenfolge erhalten bleiben. Der Wettbewerb endet mit dem Abschluss der Titelkämpfe am übernächsten Sonntag.