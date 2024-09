Flurina Rigling triumphiert im Zeitfahren an der Rad- und Paracycling-WM in Zürich.

Handbiker Fabian Recher holt Silber.

Flurina Rigling sorgte an den Rad- und Paracycling-Weltmeisterschaften in Zürich für die nächste Schweizer Medaille. Die Lokalmatadorin gewann im Zeitfahren der Kategorie C2 Gold. Für Rigling war es der erste WM-Triumph im Kampf gegen die Uhr.

04:28 Video Hier erhält Flurina Rigling ihre Goldmedaille Aus Sport-Clip vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 28 Sekunden.

Im Vorjahr an den Titelkämpfen in Glasgow war sie auf Siegkurs von einem platten Reifen gebremst worden und hatte sich mit Silber begnügen müssen. Dieses Mal ging ihr Plan vollends auf.

19 WM-Medaillen insgesamt

Unweit ihres Wohnorts Hedingen konnte die Zürcherin das abrufen, was sie sich für ihr Heimspiel vorgenommen hatte. Letztlich setzte sich Rigling in der über 18,8 Kilometer führenden Prüfung mit 23 Sekunden Vorsprung vor Daphne Schrager durch. Bronze ging mit Amelia Cass (2:17 Minuten zurück) ebenfalls an eine Britin.

Dabei habe sie sich auf der Strecke alles andere als wohl gefühlt. «Ich habe gelitten. Ich dachte, ich habe schlechte Beine und sei mega eingebrochen. Aber ich sagte mir, dass es das letzte Intervall-Rennen der Saison sei. Und im letzten geht immer noch etwas mehr», so Rigling.

02:15 Video Rigling: «Dieses Gold kann stolz neben den Olympiamedaillen hängen» Aus Sport-Clip vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

Für Rigling ist es die 7. WM-Medaille auf der Strasse, die 2. goldene nach ihrem Titelgewinn im Vorjahr im Strassenrennen. Insgesamt kommt sie mittlerweile auf 19 Medaillen, diejenigen auf der Bahn mit eingerechnet.

Am Samstag wird sie im Strassenrennen als Titelverteidigerin antreten. In dieser Disziplin gewann sie kürzlich an den Paralympics Bronze. In Paris hatte sie das Podest im Zeitfahren noch um drei Zehntel verpasst.

Silber für Recher

Bei den Männern holte Handbiker Fabian Recher Silber. Er musste sich nur dem Österreicher Thomas Frühwirth geschlagen geben, welcher fast eine Minute Vorsprung auf Recher aufwies. Bronze ging an den Franzosen Joseph Fritsch. Tobias Lötscher wurde 6., Felix Frohofer 11.

Für Recher, der im Mai sein erstes Weltcuprennen gewonnen hat, ist es die zweite WM-Medaille. Vor drei Jahren hat er in Portugal im Strassenrennen Bronze gewonnen.

Schliessen 01:04 Video Zusammenfassung Handbike Männer und Frauen Aus Sport-Clip vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 02:08 Video Recher erhält die Silbermedaille Aus Sport-Clip vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 02:58 Video Recher: «Hörte unterwegs, dass es für eine Medaille reicht» Aus Sport-Clip vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Stöckli knapp neben dem Podest

Handbikerin Sandra Stöckli verpasste das Podest in der Kategorie H4 knapp. Der zweifachen Gesamtweltcupsiegerin und mehrfachen WM-Medaillengewinnerin fehlten gut 20 Sekunden zu Bronze.

Benjamin Früh (8.) und Alain Tuor (9.) gingen in der Kategorie H1 ebenso leer aus, wie bei den H3 Micha Wäfler (18.), Heinz Frei (19.) und Fabian Kieliger (21.). Auch Yves Schmied (H2) als 6. und Roger Bolliger (C2) als 12. blieben am Dienstag ohne Medaille.