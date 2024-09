Celine van Till verpasst in Zürich ihren zweiten WM-Titel. Die Para-Cyclerin holt im Strassenrennen der Kategorie T2 Silber.

Fabiano Wey bleibt bei den Männern in der Kategorie T1 chancenlos.

Roger Bolliger belegt in der Kategorie C2 Platz 11.

Celine van Till hat an der Rad- und Paracycling-WM in Zürich ihre zweite Medaille geholt. Drei Tage nach ihrem Triumph im Zeitfahren gehörte die Westschweizerin auf dem Dreirad auch im Strassenrennen zu den schnellsten.

Wie bereits an den Paralympics in Paris und an der WM vor einem Jahr in Glasgow musste sie sich nach 31,8 Kilometern im Kampf um Gold aber Emma Lund geschlagen geben. Die Dänin setzte sich zu Beginn der vierten von fünf Runden ab und distanzierte Van Till um genau eine Minute.

Resultat von Glasgow wiederholt

Mit einem Rückstand von 5:21 Minuten wurde Angelika Dreock-Käser aus Deutschland Dritte. Als einzige Athletin des vierköpfigen Starterinnenfeldes ging Monica Sereda (USA, +9:11 Minuten) leer aus.

Die 33-jährige Van Till reist damit mit der gleichen Ausbeute wie in Glasgow von den Heim-Titelkämpfen ab. Das Schweizer Team steht an der WM neu bei insgesamt 8 Medaillen, 6 davon im Paracycling.

Bolliger auf Platz 11

Fabiano Wey konnte bei den Männern in der Kategorie T1 nicht mit der Spitze mithalten. Der 33-jährige Luzerner musste sich wie zwei Mitkonkurrenten überrunden lassen. 3 von 6 Gestarteten wurden klassiert, Nathan Clement aus Kanada eroberte Gold.

In der Kategorie C2 der Männer ging der Titel an den Franzosen Alexandre Léauté. Er verwies Matthew Robertson (GBR) um 45 Sekunden auf Platz 2. Der Schweizer Roger Bolliger kam nach 62,7 km in der Verfolgergruppe knapp 8 Minuten nach Léauté als 11. ins Ziel. Bronze sicherte sich der Belgier Ewoud Vromant.