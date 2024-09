Franziska Matile-Dörig setzt sich in der Kategorie C4 im Zeitfahren durch und gewinnt an der Rad-WM in Zürich Gold für die Schweiz.

Matile-Dörig geht das Rennen verhalten an und dreht dann immer mehr auf.

Die Appenzellerin gewann bereits an den Paralympics in dieser Disziplin eine Medaille (Bronze).

Gold an der EM 2023, Bronze an den Paralympics 2024 und nun Gold an der WM in Zürich: Para-Athletin Franziska Matile-Dörig lieferte in ihrer Paradedisziplin, dem Zeitfahren, auch vor Heimpublikum ab. Die in Winterthur wohnhafte Appenzellerin setzte sich in der Kategorie C4 vor der Amerikanerin Samantha Bosco durch. In Paris bei den Paralympics hatte Bosco noch die Goldmedaille gewonnen.

Grosse Abstände in kleinem Feld

Die 32-jährige Matile-Dörig teilte sich das 29,9 km lange Rennen von Gossau nach Zürich auf den Sechseläutenplatz sehr gut ein. Im Anstieg büsste sie zunächst 49 Sekunden ein, in der Abfahrt zum See machte sie diesen Rückstand wett und auf der flachen Strecke Richtung Ziel hatte sie noch genügend Kraft, um letztlich mit einem Stundenmittel von 37,6 km/h das Rennen zu gewinnen. «Ich habe gepusht, gepusht – geatmet, gepusht», beschrieb die Goldgewinnerin die letzten Meter, auf denen sie alles aus sich herausholte.

Im Ziel lag Matile-Dörig in einer Zeit von 47:44 Minuten 21 Sekunden vor Bosco. Die drittplatzierte Französin Katell Alencon benötigte bereits sechs Minuten länger als die Siegerin. In der Kategorie C4 waren lediglich fünf Athletinnen am Start. Matile-Dörig kommt im Strassenrennen vom Samstag noch zu einem zweiten Einsatz.