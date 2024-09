5 / 9

Legende:

Elise Chabbey (Strassenrennen)

Die Allrounderin aus Genf beklagte sowohl am Giro als auch an der Tour de France Sturzpech. Zuletzt konnte Elise Chabbey an der Tour de Romandie und an der Rad-EM wieder Rennkilometer sammeln.

Keystone/Jean-Christophe Bott