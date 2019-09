Stefan Küng entscheidet den Kampf gegen die Uhr an der Slowakei-Rundfahrt für sich.

Stefan Küng ist die Hauptprobe für das am 25. September stattfindende WM-Zeitfahren in Yorkshire (ENG) gelungen. Der Thurgauer vom Team Groupama-FDJ gewann in Bardejov die 2. Etappe der Slowakei-Rundfahrt, ein Zeitfahren über 7,4 km.

2. Sieg innert 4 Tagen

Küng verwies in seiner Spezialdisziplin den EM-Zweiten Yves Lampaert (BEL), in diesem Sommer Etappensieger an der Tour de Suisse, auf dem Stadtrundkurs um 3 Sekunden auf Platz 2. Dritter wurde mit 8 Sekunden Rückstand der Luxemburger Bob Jungels.

Für Küng war es der 5. Saisonsieg und der zweite innerhalb von 4 Tagen. Bereits am Sonntag gewann der Ostschweizer im französischen Jura die Tour de Doubs, ein Eintagesrennen der dritthöchsten Kategorie.