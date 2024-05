Die Disziplinarkammer des Schweizer Sports hat Mountainbiker Mathias Flückiger fast zwei Jahre nach dem positiven Test von allen Vorwürfen des Zeranol-Dopings freigesprochen. Dies, weil die Urinprobe vom 5. Juni 2022 und die entsprechenden Analyseresultate nicht verwertbar seien.

Was an Flückigers Probe bemängelt wird, steht noch nicht fest. Schliesslich informierte Swiss Sport Integrity (SSI) und nicht die Disziplinarkammer selbst über den Freispruch.

Dopingbehörde konsterniert

Für die Schweizer Dopingbehörde ist der Entscheid «nicht nachvollziehbar und falsch». SSI will die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und nach eingehender Analyse entscheiden, ob der Fall an den internationalen Sportgerichtshof (TAS) weitergezogen wird.

«Wir sind der festen Überzeugung, dass die Integrität dieser Probe nicht verletzt wurde. Sie kam in einem überdurchschnittlich guten Zustand im Labor an. Momentan können wir uns wirklich keinen Grund vorstellen, weshalb das so beurteilt wurde», sagte Direktor Ernst König in einer virtuellen Medienkonferenz am Freitagabend.

00:54 Video König: «Sind der festen Überzeugung, dass die Integrität der Probe nicht verletzt wurde» Aus Sport-Clip vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Flückiger «erleichtert»

Ausserdem wirft SSI der Disziplinarkammer vor, das rechtliche Gehör verletzt zu haben. Man habe lediglich die Feiertage über Pfingsten plus zwei Arbeitstage zur Verfügung gehabt, um 3152 Seiten Verfahrensakten zu studieren. Ein Antrag um Verschiebung der Anhörung um eine Woche sei ohne Begründung abgewiesen worden.

Flückiger, der derzeit für Weltcup-Einsätze in Nove Mesto (CZE) weilt, zeigte sich in einer ersten Reaktion vom Urteil «höchst erfreut, aber vor allem erleichtert».

Flückiger war nach dem positiven Befund auf die anabole Substanz Zeranol am 18. August 2022 von Swiss Sport Integrity provisorisch gesperrt worden. Am 17. Dezember desselben Jahres hob die Disziplinarkammer diese Sperre auf: Sie entschied aufgrund der geringen Menge Zeranol, dass das Testresultat atypisch war und nicht hätte gewertet werden dürfen. Flückiger ist seither wieder startberechtigt.