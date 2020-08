Legende: Hat sich schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen Der Niederländer Fabio Jakobsen. imago images

«Wir haben gute Nachrichten aus dem Krankenhaus in Sosnowiec. Fabio Jakobsen ist wieder aus dem Koma aufgewacht. Sein Zustand ist gut», teilten die Tour-Organisatoren am Freitag per Twitter mit.

Auch Pawel Gruenpeter, stellvertretender Direktor des Krankenhauses, äusserte sich am Freitag zum Zustand des Niederländers: «Der Patient ist bei Bewusstsein, kann Anweisungen ausführen und wird nicht mehr künstlich beatmet.»

Jakobsen war nach seinem Horror-Sturz auf der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt während 5 Stunden operiert und anschliessend in ein künstliches Koma versetzt worden.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft in Polen hat derweil Ermittlungen aufgenommen. Sie will herausfinden, ob jemand Schuld an der Verletzung des Niederländers trägt oder ob der verheerende Massensturz die Folge eines Unglücks war.

Jakobsen war auf der Zielgeraden von Dylan Groenewegen bei hohem Tempo in die Absperrgitter gedrängt worden und stürzte in der Folge fürchterlich. Gegen Groenewegen wurde von der UCI ein Disziplinarverfahren eröffnet.