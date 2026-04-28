Dorian Godon gewinnt den Prolog der Tour de Romandie in Villars-sur-Glâne.

Der Franzose ist auf dem 3,2 Kilometer kurzen Kurs 6 Sekunden und mehr schneller als die Konkurrenz.

Mauro Schmid verpasst das Podest als 4. knapp, ist aber noch einen Hauch besser als Tadej Pogacar (5.).

Die Tour de Romandie ist lanciert: Im Prolog im freiburgischen Villars-sur-Glâne hatte Dorian Godon die besten Beine. Der Ineos-Fahrer absolvierte die 3,2 Kilometer in 3:35 Minuten. An die Zeit des Franzosen kam kein Fahrer mehr heran.

Auch nicht der grosse Star Tadej Pogacar (UAE Emirates), der als Letzter ins Rennen ging. Der Slowene, am Sonntag noch Sieger bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, verlor 7 Sekunden und musste sich am Ende mit Platz 5 begnügen. Ein paar Hundertstel schneller war Mauro Schmid (Jayco AlUla). Als bester Schweizer klassierte er sich auf dem 4. Rang. Yannis Voisard, Co-Leader des Teams Tudor, verpasste die Top 10 als 11. knapp.

Godon, der bereits seinen dritten Tagessieg an der Tour de Romandie feierte, wird damit am Mittwoch als erster Leader an den Start gehen. Das Podest komplettierten Ivo Oliveira (POR) und Jakob Söderqvist (SWE), die beide 6 Sekunden einbüssten.

So geht es weiter

Nach dem Prolog ist vor der 1. Etappe: Diese fordert die Fahrer auf 171,2 Kilometern. Nach dem Start in Martigny wird zunächst dreimal die gleiche Schlaufe gefahren, ehe es rauf zum Skiort Ovronnaz und zurück nach Martigny geht. Knapp 2000 Meter sind zu überwinden, die Bergfahrer sind also bereits gefragt.

Tour de Romandie live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Tour de Romandie können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Mittwoch, 15:30 Uhr: 1. Etappe Martigny – Martigny (SRF zwei und SRF Sport App)

Donnerstag, 15:30 Uhr: 2. Etappe Rue – Vucherens (SRF zwei und SRF Sport App)

Freitag, 15:45 Uhr: 3. Etappe Orbe – Orbe (SRF zwei und SRF Sport App)

Samstag, 14:00 Uhr: 4. Etappe Broc – Val-de-Charmey (SRF Sport App und später SRF zwei)

Sonntag, 14:00 Uhr: 5. Etappe Lucens – Leysin (SRF zwei und SRF Sport App)

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