Am Freitag startet der Giro d'Italia. Wer sind die Favoriten? Welche Schweizer sind dabei? Wo führt die Rundfahrt durch? Antworten gibt es hier.

Zum 109. Mal wird heuer der Giro d'Italia ausgetragen. Der Start erfolgt am 8. Mai, die Rundfahrt dauert bis zum 31. Mai. Gesucht wird der Nachfolger von Simon Yates (GBR) als Gesamtsieger. Zudem führt der Giro wieder einmal durch die Schweiz. Hier gibt es alle wichtigen Zahlen und Fakten zur Ausgabe 2026.

Wie schaut die Strecke aus?

Der Giro beginnt erstmals in Bulgarien. Die «Grande Partenza» ist am Schwarzen Meer, die 3. Etappe endet in der Hauptstadt Sofia. Danach erfolgt der Transfer in den Süden Italiens. Ab der 9. Etappe wird der Norden des Landes befahren. Das 16. Teilstück findet im Tessin statt und führt von Bellinzona nach Cari. Die 21. und letzte Etappe wird ein Rundkurs in Rom sein.

Welche Herausforderungen warten auf die Fahrer?

Der Giro 2026 wird knallhart. Insgesamt 3468 Kilometer und 49'150 Höhenmeter warten bei der zweitgrössten Rundfahrt der Welt auf die Radprofis. Die Entscheidung ist erst in der letzten Woche auf den schweren Etappen in den Dolomiten zu erwarten. Dabei ist auf der Königsetappe am drittletzten Tag von Feltre nach Alleghe auch der 2233 Meter hohe Passo Giau zu bewältigen.

Legende: Dach des Giro 2026 Bei der letzten Passage des Passo Giau lag 2021 noch jede Menge Schnee. Imago/Sirotti

Wie schaut der Abstecher ins Tessin aus?

Am 3. Ruhetag verschiebt sich der Tross von Mailand nach Bellinzona. Am 26. Mai führt die 16. Etappe über 113 km und 3000 Höhenmeter nach Cari. Nach knapp 30 km biegen die Fahrer bei Biasca rechts ab ins Valle di Blenio, wo eine Schlaufe mit den Anstiegen nach Torre und Lentica zweimal befahren wird. Danach geht es die Leventina hoch bis nach Faido, wo der giftige, 11 km lange Anstieg zum Skiort Cari auf 1644 m.ü.M. beginnt.

Der Giro live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt sämtliche 21 Etappen des Giro d'Italia live. Am Freitag, 8. Mai, beginnt die Übertragung der 1. Etappe um 14:00 Uhr auf SRF zwei. Sämtliche Teilstücke sind auch in der SRF Sport App zu sehen.

Haben Etappen in der Schweiz Tradition?

Ja. Kein anderes Land besucht der Giro öfter. 1920 passierte das Fahrerfeld erstmals die Schweiz, 1938 war mit Locarno erstmals eine Schweizer Stadt Etappenort. 1951 wurde die Schweiz erstmals ausserhalb des Tessins befahren (Etappenort St. Moritz). Es dauerte indes bis 1989, ehe erstmals eine Giro-Etappe ausschliesslich auf Schweizer Boden stattfand. Letztmals gastierte der Giro 2023 in der Schweiz, der geplante Besuch 2024 fiel dem Wetter zum Opfer.

Wie präsentiert sich das Fahrerfeld?

23 Equipen à acht Fahrer sind am Start, darunter alle 18 Teams aus der World Tour sowie fünf Pro-Tour-Equipen – inklusive dem Schweizer Team Tudor.

Wer sind die Favoriten?

Giro-Titelverteidiger Yates hat seine Karriere beendet, Superstar Tadej Pogacar (SLO) ist auch nicht am Start. Deshalb scheint der Weg weitgehend frei für Jonas Vingegaard. Der Däne peilt nach eigenen Aussagen das «Double» an, will in diesem Jahr erst den Giro und dann im Juli die Tour de France gewinnen. Zu Vingegaards grössten Kontrahenten zählen die Ex-Giro-Sieger Egan Bernal (COL; 2021) und Jai Hindley (AUS; 2022).

Und die Schweizer?

Fünf Schweizer Profis sind gemeldet. Fabio Christen (Pinarello Q36,5), Jan Christen (UAE Emirates), Johan Jacobs (Groupama-FDJ) sowie die beiden Tudor-Fahrer Robin Froidevaux und Fabian Lienhard. Im Vorjahr war Yannis Voisard der einzige Schweizer Teilnehmer gewesen.