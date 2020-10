Primoz Roglic startet am Dienstag als Titelverteidiger in die Spanien-Rundfahrt. Wie steht es um seine Kraftreserven?

Roglic in Rot nach Madrid statt in Gelb nach Paris?

Bild 1 / 5 Legende: Tom Dumoulin und Primoz Roglic (Jumbo-Visma) Die belgische Equipe startet mit einer Doppelspitze in die letzte grosse Rundfahrt des Jahres. Sowohl Dumoulin wie auch Roglic haben allerdings bereits eine kräftezehrende Tour de France sowie die WM und einen Klassiker in den Beinen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Chris Froome (Ineos) Nach seiner Tour-Ausbootung wird der Brite in Spanien bis in die Haarspitzen motiviert sein. Seine einstige Form hat der 35-Jährige seit dem schweren Sturz an der Dauphiné-Rundfahrt 2019 nicht mehr erreicht. Ob sich dies bei seinem letzten Auftritt für Ineos ändert, ist fraglich. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Richard Carapaz (Ineos) Der Ecuadorianer bildet bei Ineos zusammen mit Froome eine Doppelspitze. Sollte Froome aber früh schwächeln, dürfte sich das Team voll in den Dienst des Giro-Siegers von 2019 stellen. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Enric Mas (Movistar) Den 25-jährigen Spanier muss man in Sachen Gesamtsieg auf dem Zettel haben. Ob der Vuelta-Zweite von 2018 nach dem 5. Platz an der Tour de France noch genügend Sprit im Tank hat, muss sich zeigen. Movistar verfügt mit Marc Soler über einen potentiellen zweiten, mit Alejandro Valverde allenfalls sogar über einen dritten Klassementsfahrer. imago images Bild 5 / 5 Legende: Daniel Martinez (Education First) Der kolumbianische Zeitfahr-Meister hat mit dem Sieg an der Dauphiné-Rundfahrt gezeigt, über welches Potential er verfügt. Allerdings profitierte der 24-Jährige von der Aufgabe von Primoz Roglic und anderen Hochkarätern. Sollten die Favoriten auch an der Vuelta schwächeln, könnte Martinez die Gunst der Stunde nutzen. imago images

Es ist eine verrückte Saison, welche die Radprofis seit der Wiederaufnahme der World Tour am 1. August erleben. Frühjahrsklassiker im Herbst, eine abgesagte und dann kurzfristig an einem anderen Ort durchgeführte WM sowie die grossen Rundfahrten, die auf Biegen und Brechen doch noch alle Unterschlupf im dicht bepackten Kalender gefunden haben.

Wenn am Dienstag im Baskenland der Startschuss zur Vuelta a España fällt, bricht in Italien beim Giro die entscheidende dritte Woche an. Giro und Vuelta zur selben Zeit – eine Premiere, über die man geteilter Meinung sein kann.

3 Etappen weniger, aber nicht weniger happig

Ursprünglich hätte die Spanien-Rundfahrt in diesem Jahr in Utrecht starten sollen. Coronabedingt wird jedoch ebenso auf den Abstecher in die Niederlande verzichtet wie auf das Gastspiel in Portugal. Zwar umfasst die Vuelta bei ihrer 75. Auflage nur 18 Etappen, dafür müssen die Fahrer fast auf jedem Teilstück ihre Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen. Eine Herausforderung insbesondere auch für die klassischen Sprinter, die wenig zum Zug kommen werden.

Die Highlights der Vuelta stehen jeweils vor den beiden Ruhetagen am Montag an. Die 6. Etappe endet auf dem Col du Tourmalet, der erstmals im Rahmen der Vuelta befahren wird. Eine Woche später muss der Alto de L'Angliru erklommen werden, dessen Steigung am Schluss ultrasteile 23 Prozent beträgt.

Legende: Gewann 2017 das Double aus TdF und Vuelta Chris Froome im Anstieg zum Alto de L'Angliru. imago images

Froome mehr als nur Zaungast?

Eine Hauptrolle dürfte wie an der Tour de France das Jumbo-Visma-Team spielen. Mit Primoz Roglic und Tom Dumoulin setzt die belgische Equipe auf eine Doppelspitze. Als Titelverteidiger besonders im Fokus stehen wird der Slowene Roglic, der im entscheidenden Bergzeitfahren an der «Grande Boucle» mit dem Gesamtsieg vor Augen eine schmerzhafte Niederlage gegen seinen Landsmann Tadej Pogacar hatte einstecken müssen. Pogacar verzichtet auf einen Start in Spanien.

Am Start steht mit Chris Froome dafür ein anderer grosser Name. Für den 35-jährigen Briten ist die Vuelta seine Abschiedsvorstellung im Ineos-Dress. Froome, der für die Tour de France nicht berücksichtigt worden war, schliesst sich kommende Saison Israel Start-Up Nation an. Nach nur wenigen Renntagen mit bescheidenen Resultaten ist allerdings mehr als fraglich, ob die Form des Briten nur annährend für eine Grand Tour reicht.

Legende: Starkes Team im Rücken Primoz Roglic kann auch in Spanien auf seinen bergfesten Helfer Sepp Kuss zählen. Keystone

Schweizer auf Bewerbungsfahrt

Mit Mathias Frank (AG2R La Mondiale), Reto Hollenstein, Matteo Badilatti (beide Israel Start-Up Nation), Enrico Gasparotto und Gino Mäder (beide NTT) nehmen auch 5 Schweizer an der Vuelta teil. Frank ist der letzte Schweizer, der an der Spanien-Rundfahrt eine Etappe hat gewinnen können. Vor 4 Jahren siegte er aus einer Ausreissergruppe heraus.

Auf einer Art «Bewerbungsfahrt» sind Hollenstein, Gasparotto und Mäder auf der iberischen Halbinsel unterwegs. Sie alle stehen für 2021 noch ohne Team da.