Marlen Reusser, die Siegerin der Tour de Suisse 2025, wird nicht an der Tour de Romandie der Frauen teilnehmen. Ein Start kommt für die Bernerin zu früh.
Reusser benötigte nach ihren beiden Erkrankungen während des Giro d’Italia und unmittelbar vor der Tour de France eine längere Erholungsphase. Erst in diesen Tagen konnte die 33-Jährige wieder mit dem Training beginnen. Eine Teilnahme an der Tour de Romandie käme für Reusser im nun begonnenen Aufbauprozess zu einem ungünstigen Zeitpunkt, schreibt ihr Management.
Tour de Romandie live bei SRF
Verfolgen Sie die 3 Etappen auf SRF zwei bzw. in der Sport App mittels Stream und Ticker:
- Freitag, 1. Etappe ab 13:00 Uhr: Zeitfahren Huémoz – Villars-sur-Ollon
- Samstag, 2. Etappe ab 13:00 Uhr: Conthey – La Tzoumaz
- Sonntag, 3. Etappe ab 12:00 Uhr: Aigle – Aigle
In der Höhe für die WM trainieren
Reusser beendete den Giro trotz Erkrankung auf Platz 2. Die Tour de France gab sie nach der 1. Etappe, auf welcher sie zudem in einen Massensturz involviert gewesen war, auf.
Reussers Fokus liegt jetzt auf dem zweiten grossen Saisonziel, den Weltmeisterschaften in Ruanda (ab 21. September). Hierfür wird sie erneut auf Höhentraining in den Schweizer Bergen setzen.