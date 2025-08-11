Das dreitägige Mehretappenrennen in der Westschweiz wird von Freitag bis Sonntag ohne die beste Schweizerin über die Bühne gehen.

Legende: Die Tour de Romandie kommt zu früh für sie Marlen Reusser. Keystone/MARCO ALPOZZI

Marlen Reusser, die Siegerin der Tour de Suisse 2025, wird nicht an der Tour de Romandie der Frauen teilnehmen. Ein Start kommt für die Bernerin zu früh.

Reusser benötigte nach ihren beiden Erkrankungen während des Giro d’Italia und unmittelbar vor der Tour de France eine längere Erholungsphase. Erst in diesen Tagen konnte die 33-Jährige wieder mit dem Training beginnen. Eine Teilnahme an der Tour de Romandie käme für Reusser im nun begonnenen Aufbauprozess zu einem ungünstigen Zeitpunkt, schreibt ihr Management.

Tour de Romandie live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die 3 Etappen auf SRF zwei bzw. in der Sport App mittels Stream und Ticker: Freitag, 1. Etappe ab 13:00 Uhr: Zeitfahren Huémoz – Villars-sur-Ollon

Samstag, 2. Etappe ab 13:00 Uhr: Conthey – La Tzoumaz

Sonntag, 3. Etappe ab 12:00 Uhr: Aigle – Aigle

In der Höhe für die WM trainieren

Reusser beendete den Giro trotz Erkrankung auf Platz 2. Die Tour de France gab sie nach der 1. Etappe, auf welcher sie zudem in einen Massensturz involviert gewesen war, auf.

Reussers Fokus liegt jetzt auf dem zweiten grossen Saisonziel, den Weltmeisterschaften in Ruanda (ab 21. September). Hierfür wird sie erneut auf Höhentraining in den Schweizer Bergen setzen.